Espagne : Prison et expulsion pour un Marocain ayant abusé sexuellement de sa femme et sa fille

La Cour provinciale de Huelva a condamné un homme de Moguer (Huelva) à sept ans et demi de prison et à l'expulsion ultérieure du territoire espagnol pour maltraitance physique et psychologique de son épouse pendant 19 ans et abus sexuel sur sa fille de 11 ans.

Selon le jugement, consultée par l’agence espagnole EFE, le ressortissant marocain et sa victime sont mariés et ont trois enfants. Au cours des 19 années de cette union, l'accusé aurait soumis la femme à des violences physiques et psychologiques continues. Des mauvais traitements qui ont augmenté pour devenir fréquents.

Ce n’est que le 12 janvier 2014, après avoir été agressée devant les voisins, que la femme est allée voir un médecin. Une plainte a été déposée, mais elle aurait renoncé ensuite à son droit et «le rejet provisoire de l'affaire a été accepté».

Selon EFE, l’accusé a également commis des violences sexuelles contre sa conjointe, ainsi que sur sa fille de 11 ans.

Pour ces crimes, le Marocain a été condamné à 10 ans de prison, tout en étant interdit de s’approcher de sa femme pendant 10 ans et de sa fille pendant 5 ans. Le tribunal a toutefois accepté que l'exécution des peines soit réduite à sept ans et six mois de prison, en plus d’une expulsion du pays dès la fin de cette durée.