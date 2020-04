Belgique : Une plateforme d’e-commerce accompagne le Ramadan en confinement

Premier jour de Ramadan pour les musulmans de Belgique, ce vendredi a été marqué par le lancement d’une plateforme d’e-commerce, dédiée principalement aux achats spécifiques à cette période de jeûne et de partage à la fois. «Confinement oblige, les retrouvailles en famille autour de la table seront limitées au strict cadre familial des personnes logeant sous le même toit. De plus, de nouvelles habitudes vont devoir être adoptées pour éviter les files devant les commerces et une trop grande promiscuité», explique le DHnet.

Ainsi, les courses alimentaires sont possibles sur www.commande-ramadan.be, ce qui contribuera notamment à alléger les files dans les surfaces dédiées. «Soixante commerçants d’alimentation ont déjà basculé sur la plateforme et cinquante nouvelles affiliations ont été enregistrées en une semaine», indique le média belge.

En effectuant une recherche par villes, les clients retrouvent leurs commerçants de proximité. «Ils sont ensuite redirigés vers leurs e-boutiques respectives afin de passer leurs commandes», explique-t-on. Ces achats peuvent être livrés à domicile ou retirés dans des espaces réservés.

Directeur général de Karama Solidarity, l'association sans but lucratif de Coopération Nord-Sud et qui s’est associée à la plateforme, Ahmed Bouziane explique par ailleurs que 20% de chaque vente réalisée sont affectés aux dons au profit de SOS Covid-19.