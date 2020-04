Maroc : Un nouveau foyer d’infection au coronavirus découvert à Bouizakarne 

La direction régionale du ministère de la Santé à Guelmim-Oued Noun a annoncé ce vendredi que 20 nouveaux cas confirmés du coronavirus ont été détectés dans la ville de Bouizakarne.

«Il s’agit de personnes contacts d’un cas enregistré dans la ville le 22 avril, dont quatre membres de sa famille ainsi que 16 collègues à lui», précise le communiqué.

La direction régionale du ministère de la Santé précise que l’état de santé de ces personnes reste stable, tandis qu’elles sont toutes soumises à une quarantaine. «La direction collabore avec les autorités locales pour appliquer les mesures recommandées par le ministère de la Sant», ajoute le communiqué.

Et d’appeler les habitants de la région Guelmim-Oued Noun à respecter les mesures d’hygiène et de prévention et s’inscrire dans les mesures entreprises par les autorités sanitaire pour endiguer cette pandémie.