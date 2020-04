Coronavirus : Des tribunaux marocains passent aux audiences à distance

Mercredi, devant la Chambre des représentants, le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a annoncé que les tribunaux marocains devraient adopter le système de visioconférences pour les audiences programmées en temps de crise sanitaire. Selon lui, la démarche a été coordonnée avec la présidence du ministère public, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), pour équiper les tribunaux et les prisons à cet effet.

Cependant, toutes les juridictions et cellules de prison ne sont pas encore disposées à mener à bien un tel processus, s’inquiètent des avocats. «Alors ministre de la Justice, Mustapha Ramid a déjà intégré un système d’audiences à distance, mais uniquement concernant les séances où les juges décident si les dossiers sont prêts à l’examen ou non», a souligné auprès d’Alyaoum24 Abderrahim Atouani, avocat au barreau de Casablanca.

En cas de tenue de séances à distance, la question sur les garanties d’un procès équitable se posent également, selon l’avocat, pour qui «nombre de prévenus et de détenus préfèrent que leurs audiences se tiennent au sein des tribunaux, où ils peuvent confronter leur position dans de meilleures conditions».

Président de l’association des barreaux du Maroc, Me Omar Oudra estime pour sa part auprès de Lakome que la prise de ces mesures aurait été accélérée par l’identification d’un foyer de contamination du coronavirus en milieu carcéral. Dans la prison d’Ouarzazate, 133 détenus ont en effet été touchés par la pandémie. Dix jours plus tôt, quatre fonctionnaires et une pensionnaire à Ksar El Kébir se sont avérées positifs au covid-19.

L’expérience devrait commencer à Rabat, Casablanca et Marrakech, où les conditions logistiques permettent de tenir les audiences sous cette forme.