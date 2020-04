Des aides alimentaires aux camps de Tindouf après la lettre ouverte à Abdelmadjid Tebboune

L’Algérie a envoyé, mercredi, des denrées alimentaires aux camps de Tindouf. Une action qui intervient six jours après qu’une lettre ouverte a été adressée au président algérien Abdelmadjid Tebboune, avec des reproches sur l’engagement de son pays en faveur de la population des camps de Tindouf, en ces temps difficiles.

Ainsi, selon le média Pro-Polisario Futuro Sahara, cette campagne de solidarité a été lancée depuis la ville algérienne de Tindouf, avec de «nombreux camions chargés de diverses aides alimentaires pour les camps de réfugiés sahraouis qui souffrent d'une crise de soif et de pénuries alimentaires en raison du siège imposé suite à la pandémie du coronavirus». «Ce convoi de solidarité vient consolider les relations fraternelles distinguées entre les deux peuples», ajoute-t-on.

Et de préciser qu’il s’agit «d'aide humanitaire fourni par la société civile dans l'État de Tindouf et comprenant divers produits alimentaires de base».

La semaine dernière, dans sa lettre ouverte adressée au pouvoir algérien, un Sahraoui pro-Polisario établi en Suède avait déploré une pénurie d’eau et l’insuffisance alimentaire dans les camps. Il avait aussi alerté sur le sort d’une centaine de Sahraouis bloquées à l'Est du mur des Sables depuis la fermeture de la frontière algérienne et le durcissement des procédures à la frontière mauritanienne, ce qui les prive de sources d’approvisionnement nécessaires.

La lettre a exprimé à haute voix ce que de nombreux Sahraouis partagent entre eux à l’intérieur des camps ou même sur les réseaux sociaux.