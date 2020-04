Coronavirus : 124 nouveaux cas au Maroc, 3 692 au total

De jeudi 18h à ce vendredi 10h, 124 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 3 692 le nombre total des infections confirmées, depuis le début de la pandémie dans le pays. 22 guérisons ont par ailleurs été confirmées, soit 478 patients remis dans l’ensemble.

Le nombre de décès restant inchangé, 155 morts à cause de la pandémie au total, indique le ministère de la Santé.

Par régions, la répartition géographique des cas testés positifs montre une concentration du plus grand nombre sur Casablanca-Settat (949) et Marrakech-Safi (780). Ces régions sont suivies de Fès-Meknès (494), Tanger-Tétouan Al-Hoceïma (492), Darâa-Tafilalet (369), Rabat-Salé-Kénitra (293), l’Oriental (175), Beni Mellal-Khénifra (78), Souss-Massa (50), Guelmim-Oued Noun (6), Laâyoune-Sakia El Hamra (4), et enfin Dakhla-Oued Ed Dahab (2).