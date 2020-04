Coronavirus : Les Egyptiens et les Koweïtiens bloqués au Maroc rapatriés vers leurs pays

Le Koweït a organisé cette semaine une deuxième campagne de rapatriement ayant concerné 4 200 ressortissants koweïtiens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du nouveau coronavirus et ce, à travers 24 vols.

Ainsi, selon le journal Al Anba, un vol depuis Nouakchott et Casablanca s’est déroulé mercredi, et a permis de transporter 290 Koweïtiens bloqués dans le royaume et en Mauritanie.

Dans une déclaration à la presse, les Koweïtiens bloqués jusque-là au Maroc ont remercié l’ambassadeur de leur pays, affirmant que l’exécutif koweïtien a mis à leur disposition des chambres d’hôtels 5 étoiles et assurant que l'ambassade du Koweït au Maroc a répondu à tous leurs besoins.

Pour sa part, l’Egypte a organisé jeudi des vols depuis la capitale égyptienne pour rapatrier ses ressortissants bloqués notamment au Maroc, au Bahreïn, aux Pays-Bas, en Espagne et en Algérie. Selon Al3omk, qui cite des médias égyptiens, les voyageurs seront transférés à Marsa Alam, station balnéaire située au bord de la mer Rouge, pour y passer une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir regagner leurs villes respectives.

Selon la décision de la présidence du Conseil des ministres, l’opération a concerné les citoyens détenteurs d'un passeport égyptien et présents au Maroc pour une période temporaire, soit à des fins touristiques, pour une courte visite de travail ou pour traitement médical ainsi que les étudiants sans logement. Elle a aussi concerné «les Marocains de nationalité égyptienne et les personnes accompagnant leurs conjoints égyptiens et qui disposent d’une résidence valide en Egypte».