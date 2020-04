Maroc : 21 associations appellent à cesser le cyberharcèlement homophobe

La semaine dernière, l’internaute transsexuel connue sous le nom de Sofia Taloni (Nawfal Moussa) et résidente en Turquie a lancé des lives sur Instagram, où elle dénonce des personnes homosexuelles au Maroc et à visage découvert. Face aux drames familiaux que ces actions ont déjà engendrés, 21 associations de défense des droits humains actives dans le pays ont lancé un appel.

Dans ce document parvenu à Yabiladi, les signataires dénonce l’utilisatrice «s’est attaquée aussi aux associations et aux organisations militantes, en donnant des fausses informations, concernant entre autres des associations de lutte contre le VIH».

Selon eux, ces vidéos «ont conduit à l’augmentation de l’utilisation de certaines applications de chat et de communication gays et lesbiennes, après l’encouragement aux téléspectateurs d’aller télécharger et utiliser ces applications pour espionner et dénoncer publiquement les personnes LGBTQI+, ce qui représente une violation flagrante des lois en vigueur de protection des données personnelles et de lutte contre le cyberharcèlement».

De ce fait, les associations signataires demandent à la société américaine propriétaire d’INSTAGRAM de «supprimer le compte dénommé ‘Naoufalmoussa’ pour les raisons précédemment citées (incitation à la haine, harcèlement, diffamation...), ces actes qui constituent une sévère violation des lois, des conventions internationales et des droits humains universels». Par ailleurs, elles appellent les autorités marocaines à «diligenter une enquête sur ces faits qui portent atteinte à des citoyens et des ONG Marocaines».

Par ailleurs, elles insistent sur une révision de l’article 431-1 du Code pénal, «afin d’intégrer les discriminations basées sur ‘les orientations sexuelles et l’identité de genre’», en plus d’une dépénalisation de l’homosexualité au Maroc (article 489), et la suppression de «l’ensemble des articles discriminatoires du Code pénal marocain conformément aux conventions onusiennes dont le Maroc est signataire, et aux recommandations de l’OMS».