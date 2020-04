L’inhumation des MRE bientôt prise en charge par les assurances marocaines ?

Le rapatriement des dépouilles de Marocains résidant à l’étranger (MRE) ne sera pas possible avant longtemps. Cette transformation brusque qui s'est imposée aux familles marocaines à l'étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus pourrait s'inscrire dans la durée et même être aidée par une adaptation des assurances rapatriement souscrites.

Interrogée par Yabiladi, une source autorisée au sein du ministère des Affaires étrangères nous a informé que le ministère négociait avec l’Autorité de contrôle des assurances et de prévoyance sociale (ACAPS) une extension de garantie pour les MRE ayant souscrit une assurance rapatriement auprès de leurs banques marocaines.

Jusqu’ici, cette assurance couvrait les frais de rapatriement et d’inhumation de la dépouille au Maroc ainsi que le billet d’avion pour deux membres de la famille. Devant l’impossibilité pour les proches de rapatrier leur défunt suite à la fermeture des frontières décidée le 15 mars, cette assurance est devenue inopérante de fait. Pourtant, l’assuré avait payé durant des dizaines d’années pour qu’on respecte son souhait d'être inhumé sur sa terre batale, tout en préservant sa famille du fardeau financier que l'opération entraîne.

Réduire le fardeau de la double peine

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, ce dernier souhait des défunts est systématiquement refusé. De plus, la famille doit prendre en charge les frais d’inhumation dans le pays de résidence. Mais faut-il encore trouver une place disponible, alors que le peu de carrés musulmans existants sont saturés par le surplus de mortalité dû au coronavirus et l’accueil des dépouilles des nombreux pays d’origine qui refusent le rapatriement.

Si le choix du défunt ne peut être respecté de fait, la prise en charge des frais d’inhumation par l’assurance prévue pour le rapatriement permettrait de réduire le poids financier pour les familles déjà éprouvées par le deuil. «Une annonce sera faite par la ministre déléguée chargée des MRE dès que l'accord sera finalisé», nous informe cette source diplomatique. «Mais les consulats et ambassades continueront la prise en charge des frais d'inhumation des Marocains les plus modestes et n'ayant pas souscrit d'assurance», complète notre interlocuteur.

Pour rappel, cette solution est calquée sur celle qui a été appliquée par l’ACAPS pour les Marocains (résidant au Maroc) bloqués à l’étranger. Une extension de garantie a été négociée pour la prise en charge des frais médicaux, d’hospitalisation et éventuellement d’inhumation dans les pays d’accueil.