Coronavirus : 122 nouveaux cas au Maroc ces dernières 24 heures

Lors des dernières 24 heures, 122 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, ce qui ramène à 3 568 le total des infections confirmées, depuis le début de la pandémie dans le pays. Six décès entre jeudi et vendredi ont par ailleurs été déplorés, ramenant ainsi à 155 le nombre de morts à cause de la pandémie. Aussi, 39 nouvelles guérisons complètes ont été confirmées, soit 456 au total, a annoncé le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, lors de son point de presse quotidien.

Selon le responsable, les infections sont le plus fréquemment identifiées dans le cadre du suivi médical des cas contacts. «Cette opération a permis de découvrir 109 des derniers cas confirmés, soit 90%», indique Mohamed Lyoubi, ajoutant que «les foyers enregistrent encore de nouveaux cas, mais avec moins de fréquence», avec un total de 40 patients identifiés.

Par régions, la répartition géographique des cas testés positifs n’a pas connu de changements, le plus grand nombre se concentrant sur Casablanca-Settat (942) et Marrakech-Safi (772). En tête du plus grand nombre d’infection, ces régions sont suivies de Fès-Meknès (492), Tanger-Tétouan Al-Hoceïma (491), Rabat-Salé-Kénitra (286), Darâa-Tafilalet (284), l’Oriental (165), Beni Mellal-Khénifra (78), Souss-Massa (50), Laâyoune-Sakia El Hamra (4), et enfin Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed Dahab, avec deux infections chacune.

Concernant l’état clinique des patients au moment de leur prise en charge hospitalière, Mohamed Lyoubi a indiqué que les cas asymptomatiques étaient les plus fréquents (75%), suivis de ceux en état difficile (20%) puis en état critique nécessitant un transfert immédiat aux services de réanimation (5%).

Par ailleurs, le taux de létalité se situe à 4,3%, tandis que celui des guérisons à 12,8%, a encore déclaré Mohamed Lyoubi, en observant une baisse de la vitesse de propagation de la pandémie. «Nous espérons que de nouveaux foyers ne seront pas découverts, afin de revenir au même état pandémique du début de ce mois», a-t-il conclu.