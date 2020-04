L’ICESCO vient en aide aux adolescentes vulnérables pendant la pandémie du coronavirus

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO) soutient un projet à court terme au Maroc, auprès de plus de 400 adolescentes vulnérables dans 40 villes et villages du pays.

Le projet baptisé Exam-Support Access For Girls (E-SAG) est mené en partenariat avec l’association marocaine Project Soar. La crise sanitaire des coronavirus ayant touché les étudiants marocains du fait de la fermeture des écoles, «l’ICESCO a apporté un soutien financier et technique» dans ce sens, explique un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’objectif est «d’aider des centaines de filles du Projet Soar, qui vivent sous le seuil de pauvreté, à accéder à Internet et à des supports pédagogiques supplémentaires en ligne, en préparation des examens du Baccalauréat et d’entrée au lycée», indique l’ICESCO.

«Investir dans le soutien éducatif des adolescentes vulnérables portera ses fruits chaque jour au cours des 40 à 50 prochaines années», a déclaré par ailleurs Salim Mohamed AlMalik, directeur général de l’ICESCO.

«Avec le soutien de l’ICESCO, nous avons hâte de renforcer notre bilan éducatif pour les adolescentes marocaines. En moyenne, 90% des filles du projet Soar réussissent l’examen d’entrée au lycée, 95% réussissent l’examen du baccalauréat et 94,5% poursuivent leurs études dans l’enseignement supérieur», a ajouté Maryam Montague, directrice exécutive du projet Soar.