Ramadan 2020: Malaisie et Indonésie commencent le 24 avril

Partout dans le monde, les pays observent le croissant lunaire pour confirmer la date de début du mois de Ramadan. Celle-ci est d’ores et déjà annoncée pour vendredi 24 avril dans plusieurs régions.

Ce jeudi, le gouvernement indonésien a ainsi que le jeûne serait observé dès vendredi dans le pays, sur décision unanime des autorités religieuses. Egalement en Malaisie, le mois du Ramadan commencera dès demain, selon une déclaration du gardien du sceau des souverains, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, donnée sur Radio Television Malaysia (RTM).

En Nouvelle-Zélande, la Fédération des associations islamiques a annoncé, ce jeudi, que l’observation du croissant lunaire, qui n’a pas été vu, signifiait que le premier jour du Ramadan sera samedi 25 avril et non pas vendredi, contrairement à l’Australie, qui se base elle aussi sur des calculs d’astronomie. Dans ce pays, une autre partie des musulmans va jeûner dès samedi, en se basant sur l’observation de la nouvelle lune.

Statement Regarding the Commencement of The Holy Month of Ramadan 1441H - 2020. pic.twitter.com/RpZwHJs23m