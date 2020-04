Le Ramadan 2020 commencera le 24 avril en France, Belgique, Arabie Saoudite et la plupart des autres pays

Partout dans le monde, les pays observent le croissant lunaire pour confirmer la date de début du mois de Ramadan. Celle-ci est d’ores et déjà annoncée pour vendredi 24 avril dans plusieurs régions.

Ainsi, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a annoncé, en début de soirée, que le mois sacré commencerai dès demain dans le pays. La décision a été prise à l’issue d’une la réunion du Conseil des théologiens de ce jour par visioconférence et l’EMB, selon un communiqué dans ce sens.

En France, le Conseil français du culte musulman (CFCM) vient ainsi d’annoncer que le mois du Ramadan commençait demain, à l’issue d’une réunion tenue en visioconférence, dans un contexte de pandémie liée au coronavirus. En effet, seul le recteur de la Grande mosquée de Paris et des journalistes ont été présents sur place. Les autres membres du bureau du CFCM, notamment son président qui a lu le communiqué à ce sujet, ont respecté les exigences de distanciation. Outre l’annonce de la date de début du jeûne, l’instance a d’ailleurs a rappelé le contexte particulier du moment, avec la fermeture des mosquées.

Ce jeudi après-midi, le cabinet royal en Arabie saoudite a annoncé que le mois sacré commencerait ainsi vendredi, sur la base des observations du croissant lunaire.

Cette date diffère de celle fixée par d’autres pays voisins au royaume wahhabite, puisqu’Oman a indiqué, ce jeudi, que les fidèles du pays observeraient le jeûne à partir de samedi 25 avril, selon une déclaration du Comité principal des observations de la lune au sein du ministère des dotations et des affaires religieuses. Le Pakistan a fixé le début du Ramadan également à cette date.

Pour leur part, les Emirats arabes unis ont fixé le début du mois sacré pour vendredi 24 avril, a indiqué le comité d’observation lunaire dans le pays. Cette même date a été retenue par le Japon, Singapour ou encore le Qatar.

Plut tôt dans la journée, le gouvernement indonésien a ainsi que le jeûne serait observé dès vendredi dans le pays, sur décision unanime des autorités religieuses. Egalement en Malaisie, le mois du Ramadan commencera dès demain, selon une déclaration du gardien du sceau des souverains, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, donnée sur Radio Television Malaysia (RTM).

En Nouvelle-Zélande, la Fédération des associations islamiques a annoncé, ce jeudi, que l’observation du croissant lunaire, qui n’a pas été vu, signifiait que le premier jour du Ramadan sera samedi 25 avril et non pas vendredi, contrairement à l’Australie, qui se base elle aussi sur des calculs d’astronomie. Dans ce pays, une autre partie des musulmans va jeûner dès samedi, en se basant sur l’observation de la nouvelle lune.

