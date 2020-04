Emission spéciale MRE : Les MRE face au Ramadan en confinement

Tic tac. Tic tac. En cette période agitée, certains l’ont peut-être oublié, mais l’heure du mois de jeûne est arrivée. Un ramadan confiné pour les Marocains d’ici et d’ailleurs. Et d’ailleurs, les représentants du culte musulman en Europe ont communiqué sur les conditions particulières de la pratique du jeûne et les prières plus fréquentes dans les mosquées en cette période.

Mais à situation sanitaire exceptionnelle, mesures exceptionnelles dans les mosquées. Jamais de nos vies de contemporains, un mois de ramadan ne s’est vu privé de prières dans les mosquées. Les habitués des veillées pour le tarawih vont devoir rester confinés, comme l’ensemble de leurs concitoyens européens.

S’ajoute ainsi la privation des lieux de culte, en plus des privations alimentaires et comportementales inhérentes au Ramadan. Ce mois sera particulièrement difficile pour des personnes déjà éprouvées par les difficultés du confinement, l’angoisse de l’épidémie, les affres des maladies, et parfois le chagrin de la perte d’un proche.

Les organisations musulmanes en France, en Belgique et ailleurs, dont le rôle est d’accompagner le croyant dans sa spiritualité sont amenés à redoubler d’efforts pour témoigner de leur présence auprès des fidèles, malgré leur absence des mosquées.

La communauté musulmane et les mosquées ont témoigné d’une grande solidarité envers leurs concitoyens en difficulté, ou les professions qui sont au front face au covid-19. Nul doute que ce mois de spiritualité et de partage sera l’occasion de multiplier les initiatives pour aider son prochain.

A l’avant-veille du début du mois de Ramadan, il était tout naturel de consacrer cette émission aux dispositions et recommandations des représentants religieux en Europe.