Maroc : Hors céréales et légumineuses, la campagne agricole 2019-2020 s’annonce «normale»

La campagne agricole 2019-20, a enregistré une pluviométrie limitée à 205 m au 22 avril 2020, en baisse de 34% par rapport à la moyenne de 30 ans (323,7 mm) et de 25% par rapport à la campagne précédente (282,1 mm) à la même date. C’est ce qu’a indiqué ce mercredi le ministère l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le département explique que l’impact de cette faiblesse du volume des pluies a été exacerbé par leur mauvaise et irrégulière répartition spatiotemporelle. «La campagne a ainsi connu de faibles précipitations à tous les stades de développement des céréales et a été également caractérisée par de longues périodes sèches (près de 40 jours) pendant les périodes de tallage et de montaison», ajoute-t-on.

Et de reconnaître que «le déficit pluviométrique a touché toutes les régions céréalières à un degré plus au moins important».

Ainsi, au titre de la campagne 2019-20, l’estimation prévisionnelle de la production des trois céréales principales est de 30 millions de quintaux, soit 42% de moins par rapport à la campagne précédente. Le ministère note que «malgré cette baisse prévisionnelle, l’approvisionnement du marché en céréales demeure assuré avec un stock couvrant l’approvisionnement du pays pour plus de 4,5 mois».

Et gros, malgré une conjoncture climatique difficile limitant la production céréalière et le contexte de l’urgence sanitaire actuel, «le PIB agricole ne connaîtra pas une grande rétraction», assure-t-on, en estimant que le PIB Agricole devrait continuera à montrer une bonne résilience avec un palier supérieur à 105 milliards de dirhams.