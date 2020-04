Coronavirus : Ceuta crée un abri temporaire pour 250 mineurs marocains non accompagnés

Le refuge temporaire est équipé 43 modules préfabriqués et plusieurs tentes militaires à Ceuta. / DR

Le gouvernement de Ceuta et la Croix-Rouge ont entamé ce mercredi le transfert de 250 mineurs étrangers non accompagnés de nationalité marocaine dans un refuge provisoire. Ces mineurs étaient logés dans le centre de relogement temporaire de «La Esperanza» de la ville, précise le média espagnol Moncloa.

Ainsi, le refuge temporaire est équipé de 43 modules préfabriqués et plusieurs tentes militaires à côté de la prison, pour servir de salles à manger et d'espaces de loisirs.

Le porte-parole de l'exécutif régional, Alberto Gaitán a expliqué à la presse que l'objectif de cette décision est de «décongestionner la Esperanza», où jusqu'à présent 450 adolescents vivent ensemble dans des conditions de «surpeuplement», surtout que cela coïncide avec le confinement et les mesures de distanciation sociale.

Le gouvernement de la ville précise aussi qu’il s’agit d’une solution temporaire et provisoire, et qu’il continue de «travailler pour trouver une alternative "définitive" au phénomène de l'immigration des enfants et des jeunes».