Coronavirus : Le Maroc interdit les passages de désinfection, faute de normes

Les ministères de l'Intérieur, de la Santé, de l’Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique ont appelé ce mercredi au retrait de tous les passages désinfectants érigés aux entrées des certaines institutions, espaces publics, magasins et tout autre endroit.

Dans un communiqué collectif, parvenu à Yabiladi, les trois ministères précisent que «suite à la réunion tenue par le comité de normalisation pour préparer une spécification standard marocaine pour ces passages et les produits utilisés, il a été constaté que cette commission ne dispose pas actuellement de tous les éléments scientifiques nécessaires pour développer cette norme».

Ainsi, les trois départements ont pris la décision de «strictement interdire de commercialiser et d'utiliser ces passage en raison du danger potentiel des produits utilisés par la désinfection sur la santé et la sécurité des utilisateurs». «Chaque violation de cette décision exposera le contrevenant à un suivi juridique», indique le communiqué.

La même source souligne toutefois que «l'utilisation de ces passages restera possible pour stériliser les machines et le matériel de stockage, d'emballage, de manutention et de transport des marchandises».