SolidariteCovid : Wuluj.ma, le crowdfunding pour soutenir les plus fragiles

A la base wuluj.com est une plateforme une plateforme de crowdfunding lancée en 2016 qui permet aux entrepreneurs de la région MENA de commercialiser leurs produits ou services en ligne, de la prévente au stade du prototype essentiellement. Mais depuis le 30 Mars dernier, MCISE (Centre Marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social, promoteur du projet) a décidé de dédier sa plateforme à une campagne de solidarité #covid19 نتعاونوا_باش_نعاونوا# (Collaborons pour aider).

«Dans ce contexte du COVID-19, nous avons adapté la plateforme Wuluj pour mettre en avant des campagnes de collecte de dons au profit d’actions humanitaires lancées par plusieurs associations de toutes les régions du Maroc», explique Adnane Addioui, président du MCISE. L’association a ainsi lancé un appel à candidature aux associations qui mènent des actions humanitaires au profit des familles touchées par les conséquences du confinement obligatoire.

«Les association sont également accompagnées par notre équipe pour qu’ils arrivent à lancer une campagne de collecte de fonds réussie.» Adnane Addioui

Le crowdfunding au service des plus démunis

Actuellement, la plateforme affiche 17 campagnes ou cagnottes différentes. L’essentiel des actions est consacré à financer des «paniers alimentaires» aux familles nécessiteuses, mais on y trouve aussi des opérations visant à équiper les élèves de tablettes. On y trouve même un projet artistique visant l’édition d’un ouvrage illustré pour enfants autour du COVID. Les cagnottes varient entre 16 000 et 350 000 dirhams. L’internaute a ainsi la possibilité de consacrer sa contribution à l’association ou au projet vis à vis duquel il est le plus sensible.

Pour encourager les contribution, Wuluj.ma a également mis en place un système de récompenses qui permet à chaque donateur de recevoir un cadeau symbolique. Cela va d'un bracelet en silicon ou un porte-clés, à une formation en cuisine avec Alia Qassimi ou encore un séance de yoga avec Kenza Bennis.

La plateforme permet bien évidement les dons en ligne et s’occupe de transférer les fonds collectés aux associations. «Les sommes d’argent collectées sur la plateforme Wuluj sont par la suite versées aux comptes bancaires des associations concernées. La procédure est inscrite dans d’un contrat préalablement signé entre Wuluj et chaque association bénéficiaire. Le contrat engage les deux parties à allouer chaque montant collecté au financement de l’action concernée par la campagne sur Wuluj», précise Adnane Addioui.

Depuis le 30 Mars dernier, la plateforme affiche plus de 70 000 dirhams de dons collectés au compteur, avec plus de 250 donateurs recensés. D’ailleurs, un première campagne a réussi, en l'espace de 4 jours seulement, à boucler sa levée de fonds. L’association «Basmat Amal», a ainsi convaincu 46 donateurs, dépassant son objectif de 19 200 Dhs. Cette campagne visait à collecter des dons pour la distribution de tablettes numériques à destination de 24 élèves du douar Isslane dans la province de Taroudant, pour leur permettre de poursuivre leurs cours à distance, sous la supervision de leurs enseignants pendant cette période d’arrêt des cours.

D’autres associations attendent la générosité des internautes pour mener à bien leurs projets. Par ailleurs, les association désirant financer leurs actions via du crowdfunding solidaire, les candidatures restent ouvertes.