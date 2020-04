Villes durables : Chefchaouen se joint à Tarifa pour une subvention de la Commission européenne

Les municipalités de Tarifa en Espagne et Chefchaouen, au Maroc, travaillent ensemble pour accéder à l'aide européenne qui encourage l'association des entités locales des Etats membres de l'UE et des pays partenaires avec l'idée d'améliorer le développement urbain durable.

Selon le média espagnol Europa Sur, les deux villes aspirent à partager des stratégies et des expériences qui renforcent et améliorent la mobilité urbaine, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030.

«Dans le cadre de l'appel à des associations pour des villes durables dans les pays voisins du Sud et de l'Est, la mairie de Tarifa agirait en tant que partenaire de l'UE et mentor et offrirait une assistance technique et une expérience stratégique pour la conception, la création et l'exécution de propositions qui renforcer la mobilité urbaine durable», ajoute-t-on. La ville de Chefchaouen, en tant qu'hôte de la proposition, est la municipalité chargée de détecter les besoins, les défis et les objectifs auxquels l'association des deux villes doit répondre, explique-t-on encore.

Et d’annoncer que les deux municipalités travaillent déjà sur un projet de propositions, qui comprend la promotion du transport électrique, en plus d'échanger des initiatives pour promouvoir la piétonisation des espaces urbains et l'utilisation des vélos dans les déplacements avec la mise à disposition de pistes cyclables.