L’Espagne prépare de nouveaux vols pour rapatrier ses ressortissants bloqués au Maroc

Des touristes faisant la queue pour embarquer sur l'un des rares vol au départ de Marrakech, jeudi 19 mars 2020. / Ph. Jessica Blough - Associated Press

Le ministère espagnol des Affaires étrangères s'emploie à programmer, à partir de la semaine prochaine, de nouveaux vols pour permettre aux voyageurs espagnols bloqués au Maroc de rentrer, a indiqué l'ambassade d'Espagne à Rabat, citée par l’agence Europa Press.

Cette annonce faite sur Twitter a motivé plusieurs internautes qui ont souhaité savoir si les Marocains de nationalité espagnole résidents en Espagne peuvent voyager à bord de ces vols.

L'ambassade a seulement indiqué qu'elle informerait dans les prochains jours, en collaboration avec les consulats et la compagnie aérienne Iberia, de la procédure pour obtenir une place sur l'un de ces vols. Elle a suggéré aux intéressés de rester attentifs aux annonces, réitérant «la volonté d'aider surtout les personnes les plus vulnérables».

La semaine dernière, l'Association des amis du peuple marocain (ITRAN) a écrit à la ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, lui demandant de l'aide pour rapatrier les Marocains résidant en Espagne, bloqués dans leur pays d'origine en raison de la fermeture des frontières. Selon l'ONG, le gouvernement marocain a assuré qu'il ne bloque pas ces rapatriements, mais qu'il appartient aux pays de résidence de se prononcer là-dessus.

Jusqu'à présent, le gouvernement espagnol a indiqué que le Maroc n'autorisait pas les Marocains à quitter ses frontières, même s'ils résident dans d'autres pays. Le Maroc a déjà autorisé le départ de Marocains de nationalité belge et italienne, rappelle Europa Press.

Suite à la pandémie du nouveau coronavirus, le Maroc a suspendu ses liaisons aériennes et maritimes avec l'Espagne le 13 mars, mais a rouvert, jusqu’au 23 mars, les postes frontières avec Ceuta et Melilla pour permettre le retour des touristes espagnols et européens, mais pas celui des Marocains résidant en Espagne.

Depuis, seulement 150 Espagnols ont pu rentrer à bord d’un seul vol reliant Casablanca et Madrid, le 3 avril dernier.