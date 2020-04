Huawei Maroc s’engage à mettre son expertise sur les NTIC au service de la lutte contre la pandémie

Depuis l’apparition du Covid-19, Huawei est pleinement mobilisé et s’allie aux efforts des États pour faire face à cette crise exceptionnelle en trouvant des méthodes de contrôle à distance et des dispositifs de prévention hors action humaine. L’expertise de Huawei est essentielle. Le Groupe a notamment permis à Wuhan Xie He Hospital, au cœur de la pandémie en Chine, de bénéficier des appuis et de l’expertise des médecins à Pékin en installant un dispositif intelligent de visioconférence basé sur le réseau 5G. Grâce à ce système, des consultations de spécialistes ont aussi pu être réalisées depuis des hôpitaux d’autres régions.

L’installation de système de visioconférence et plus largement de télécommunications entre les hôpitaux ont permis une meilleure coordination des soins. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) constituent une solution viable et surtout à la portée d’un continent plus que jamais tourné vers l’innovation technologique. Huawei et Deloitte ont récemment publié une étude mettant en avant l’apport indispensable des technologies dans les systèmes de santé publique.





La 5G au service de la santé

En effet, l'infrastructure de réseau mobile robuste comme le réseau 5G permet une surveillance et un diagnostic à distance durant les transferts de patients. Elle prend également en charge l'imagerie thermique pour la surveillance de la contagion.

Les systèmes de santé ayant accès à la connectivité 5G ont bénéficié de temps de réponse améliorés, de la surveillance des patients, de la collecte et de l'analyse des données, de la collaboration à distance et de l'allocation des ressources. Le réseau 5G est une opportunité pour améliorer les systèmes de santé publique, en particulier au Maroc. Les principales caractéristiques de ce réseau combinées à l'IA et les technologies Cloud constituent un socle solide pour endiguer la pandémie.

Huawei met son expertise au service des États pour la mise en place de dispositifs de détection, de contrôle et de protection dans les zones stratégiques à risque. Aujourd’hui, les technologies les plus avancées deviennent accessibles aux Africains, comme le Wifi 6, un réseau sans fil hautement performant pour assurer une communication d'urgence ; un ensemble de dispositifs de vidéoconférence permet de connecter les hôpitaux, les experts ou encore les familles.

Huawei propose également ses solutions technologiques aux universités afin de favoriser l’enseignement à distance. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des engagements de Huawei sur le continent africain visant à accompagner les pays dans leur développement, y compris technologique.

Par Chakib Achour, Directeur du marketing et de la stratégie commerciale de Huawei Maroc