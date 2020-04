Maroc : Des membres du CCME appellent au retour des binationaux et des Marocains bloqués

Face aux difficultés auxquelles se confrontent les binationaux marocains bloqués au Maroc et les Marocains bloqués à l'étranger, 13 membres du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) lancent un appel pour dynamiser les opérations de rapatriement.

Dans une demande écrite, parvenue à Yabiladi, les signataires exhortent en effet le gouvernement à «prendre toutes les mesures nécessaires» pour faciliter le retour des MRE bloqués au Maroc.

«Beaucoup d’entre eux sont rentrés au pays pour une durée limitée, soit en vacances, soit pour des raisons familiales, mais sont actuellement incapables de rejoindre leurs familles, y compris leur enfants, installés à l’étranger, ou de reprendre leur travail», écrivent les signataires. «Cette situation regrettable s’est transformée en drames familiaux pour beaucoup d’entre eux, qui n’avaient pas prévu une si longue absence de leur foyer et de leur travail, d’autant plus que l’état d’urgence sanitaire au Maroc a été prolongé jusqu’au 20 mai», déplorent-ils encore.

Cet appel est conclu en évoquant «l’assistance et la coopération du gouvernement», ajoutant par ailleurs qu’«un tel geste ne pourrait que consolider davantage les liens indéfectibles entre les Marocains du Monde et la Mère-Patrie» et qu’il gagnera à être étendu, inversement, aux Marocains bloqués à l’étranger pour leur retour au pays.

Cet appel a été signé par Mohamed El Ouafrassi, Paul Dahan, Najib Bencherif, Amina Ennceiri, Mohamed Anouar Haidour, Najat Azmy, Mokhtar Ferdaoussi, Raphy Marciano, Ahmed El Hams, Mohamed Kharchich, Nadia Serhani, Omar El Mourabet et Abdelghani Dades.