Le capitaine Akhannouch «flingué» par ses propres lieutenants ? [Edito]

Joli strike ! L’enquête de nos confrères du Desk, en deux temps, a montré les errances de l’équipage du bateau RNI qui entoure le capitaine Akhannouch. Une dream team qui multiplie les gaffes ces derniers mois sans remise en question de «sa stratégie», ni de ses pratiques. L’épisode le plus éloquent fut la gestion d’une affaire de viol d’une jeune femme commis par un membre de l’équipe de communication du RNI, où personne n’a eu la présence d’esprit d’écarter le concerné pour préserver l’image du parti.

Après une période de disette médiatique qu’il a prolongée même avec la crise sanitaire, au point que des twittos étaient sur le point de lancer une alerte «Moukhtafoun» pour retrouver notre ministre de l’Agriculture en jachère, les errements des stratèges ont repris.

Les golden boys de la com politique

En effet, comment prendre au sérieux cette longue tribune publiée le 13 avril, soit à la fin du premier mois de confinement, qui avec aplomb nous assène : «Pour endiguer la crise économique, le Maroc doit agir et agir vite.» Si le reste du gouvernement, dont fait partie Aziz Akhannouch, avait pris autant de temps pour «agir vite», nos hôpitaux se seraient transformés en mouroir, et notre économie aurait pris la trajectoire de celle du Zimbabwe.

Plus grave encore, c’est par cette tribune que Aziz Akhannouch comptait lancer la plateforme contributive Maba3dcorona. Le RNI, qui se veut LE parti des compétences, est-il à ce point en panne sèche pour ne pas trouver en son sein les idées pour le Maroc d’après, et avant cela les mesures pour le présent ?

Pour exister (ou se relancer ?), tous les moyens sont bons. Comme celui de s’attacher les services d’un polémiste aux saillies racistes, misogynes, homophobes, complotistes (level illuminati/nouvel ordre mondial), anti-patronat mais qui en coulisse ne rechigne pas à émarger aux contributions du think tank rniste Al Mounatada, ou proposer ses services de coaching soufi à une DG d’une grande assurance de la place, en marge d’une conférence pour l’Association du progrès des dirigeants en janvier 2017. Cet attelage idéologique est d’autant plus boiteux que Aziz Akhannouch a toujours été le symbole de cette «élite économique mondialiste et ultra-libérale».

Benchaâboun dans le viseur ?

Mais quelle mouche a donc piqué le ministre de l’Agriculture pour publier une tribune aussi mal écrite, proposant une politique de relance alors que ses collègues ministres (Intérieur, Economie et Finances, Commerce et Industrie) pilotent depuis plusieurs semaines le plus grand plan de soutien financier aux ménages et aux entreprises dans l’histoire du Maroc ? Que fait donc le ministre pour son secteur, qui en plus de la crise sanitaire, souffre d’une nouvelle année de sécheresse ? N’avait-il pas promis, il y a plus d’une décennie, que l’agriculture marocaine ne serait plus dépendante de la pluviométrie ?

Il faut croire que le tir groupé RNI - Al Mountada, en plus de tenter de relancer le bateau du capitaine Akhannouch victime d’un début de mutinerie à bord, visait à régler les comptes avec Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie et des finances et figure montante du dernier mercato du club de la Colombe. Si on avait l’habitude d’assister aux scènes de ménage gouvernementales entre le RNI et PJD en période de mer calme, que penser de ce règlement de compte médiatique intra-rni pour saper le travail du gouvernement en pleine tempête sanitaire ? La bonne entente du duo Benchaâboun-Jouahri (Bank al Maghrib) agace-t-elle tant que cela, pour offrir à un polémiste radio des tribunes dans les médias afin qu’il leur morde les mollets ? Mais quel génie autour d’Akhannouch a-t-il eu cette brillante idée ?

Pris la main dans le pot de confiture, les lieutenants rnistes ont tenté de noyer le poisson qui allait empester tout le bateau, en exhibant deux jolies sirènes intellectuelles ayant contribué à la plateforme maba3dcorona.com : Rachid Benzine et Edgar Morin. Mais au lieu d’éteindre le petit incendie, ils ont contribué à jeter de l’essence Afriquia sur tout le navire. Plagiat, patchwork de confettis d’interviews repris dans d’autres médias, publications sans autorisation, tout le vernis de l’initiative contributive s’est craquelé en quelques heures.

Si on retire ces deux contributions, la plateforme chère payée qui devait servir de jet-ski pour le capitaine Akhannouch s’est transformé en radeau de fortune. 1000 «contributions» qui sont majoritairement des commentaires du niveau de ce qu’on peut retrouver sur les réseaux sociaux ou les forums de discussions. Quel naufrage pour le parti des compétences, et son think tank Al Mountada. Et quelle misère pour un chef de parti d’être si mal entouré.

Après vérification, les contributions attribuées à Rachid Benzine et à Edgar Morin n’ont pas été publiées par leurs soins. Dès que nous en avons pris connaissance, nous avons:

- retiré les publications en question;

- lancé une enquête interne pour pointer les responsabilités. — Youssef Aït Akdim (@sonicyouss) April 20, 2020

En conclusion, si on devait pronostiquer un futur pour le RNI, cette fulgurante lapalissade de la tribune de Aziz Akhannouch sied à merveille : «Il y aura incontestablement un avant et un après-Covid19.» Et s’il ne fallait garder qu’une seule contribution de maba3d corona, celle-ci vaut son pesant de cacahuètes : «Faisons émerger une nouvelle élite politique, de vrais leaders de développement du Maroc».