Maroc : La confiance des ménages en berne au premier trimestre de 2020

Les résultats de l'enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent que le moral des ménages enregistre une détérioration au premier trimestre de 2020.

En effet, l’indice de confiance des ménages (ICM), dont les composantes portent sur la perception de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et la situation financière des ménages, s’est établi à 75,7 points au T1-2020, au lieu de 77,8 points enregistrés le trimestre précédent et 79,1 points une année auparavant, précise le HCP dans une note d'information sur les résultats de l'enquête au T1-2020.

D'après les résultats de cette enquête, 42,2% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 35,4% un maintien au même niveau et 22,4% une amélioration, alors que le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 19,8 points, contre moins 20 points au trimestre précédent et moins 15,0 points au même trimestre de l’année passée.

Au cours des 12 prochains mois, 28,5% des ménages s'attendent à une dégradation du niveau de vie, 47,5% à un maintien au même niveau et 23,9% à une amélioration, relève la note. Et d'ajouter que le solde d’opinion relatif à cet indicateur a atteint son niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre de 2016 et s’établit à 4,6 points.

Parallèlement, l'enquête fait ressortir qu'au T1-2020, 79,2% contre 8,4% des ménages s'attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, alors que 62,7% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 32,5% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 4,8% seulement affirment épargner une partie de leur revenu.

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 32,8% contre 9,9% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée.