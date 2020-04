Maroc : 191 nouveaux cas de coronavirus ce lundi, 3 046 au total

Entre dimanche 18h et ce lundi 18h, le Maroc a enregistré 191 cas du nouveau coronavirus, portant à 3 046 le nombre total de cas confirmés dans le pays. Par ailleurs, deux décès ont été déplorés, soit un ensemble de 143 morts depuis le début de la pandémie. Le Maroc a également enregistré 23 nouvelles guérisons, qui portent à 350 le nombre de patients remis du covid-19.

Lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi a indiqué que les chiffres des infections lors des dernières 24 heures ont été établis sur la base de plus de 1 000 analyses laboratoires. Au total, ce processus a indiqué que 13 340 cas suspects depuis le début de la pandémie se sont avérés négatifs.

Parmi les nouveaux aspects caractérisant la propagation du virus dans le pays, la découverte de foyers au sein des unités industrielles s’ajoute à ceux du milieu familial. Ainsi, dans les usines, 31 infections ont été identifiées à Casablanca et deux nouveaux foyers ont été découverts à Tanger avec respectivement 15 et 31 cas. Un foyer a été également découvert dans une autre firme à Larache, avec 13 infections, en plus de celui à Oujda, où six cas ont été confirmés.

Dans un autre registre, Mohamed Lyoubi a indiqué que le taux de létalité est en baisse. Il se situe désormais à 4,7%, contre 11% pour le taux de guérison. La moyenne des âges des patients, elle, est en baisse également, atteignant 42 ans. Selon le responsable, le pourcentage des malades âgés entre 40 et 65 ans reste cependant le plus important. Et de préciser que l'âge moyen des rémissions est de 48 ans alors que celui des décès se situe à 65 ans.

Par sexe, le pourcentage de guérisons est égalitaire entre hommes et femmes (50%), tandis que sur les cas des décès, les femmes ne représentent que le tiers. Sur les patients infectés pris en charge, 96% ont montré des symptômes bénins lors de leur admission à l’hôpital, tandis que 4% étaient dans un état critique ou grave. Ainsi, ces derniers représentent 80% des décès, tandis que 20% des patients morts étaient dans un état stationnaire.

Par régions, les cas testés positifs se concentrent surtout à Casablanca-Settat et à Marrakech-Safi, qui regroupent plus de 50% des cas au niveau national, selon Mohamed Lyoubi. Le responsable insiste enfin sur le fait que les foyers continuent à être découverts dans les milieux familiaux, appelant par ailleurs à un respect plus stricte des mesures sanitaires.