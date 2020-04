L’Italie va régulariser 200 000 sans-papiers pour pallier le déficit de main-d'œuvre

En Europe, des secteurs essentiels comme celui de l'agriculture souffrent du manque de main d'œuvre qui menace les récoltes. Ainsi, comme la France, l’Italie a besoin d’environ 300.000 travailleurs saisonniers, ayant manqué cette année à l’appel à cause de la pandémie du coronavirus.

Confagricoltura et Coldiretti, les principaux représentants du secteur agricole transalpin, ont demandé la régularisation d'une partie des 600 000 sans-papiers présents en Italie, écrit le média français Les Echos. Et de rappeler que beaucoup travaillent déjà de manière illégale dans les champs.

La proposition, soutenue par les ministres de l'Intérieur, du Travail et de l'Agriculture, doit faire l’objet d’un décret qui sera prochainement adopté pour régulariser environ 200 000 sans-papiers. Ces derniers auront ainsi la possibilité d'obtenir un contrat de travail dans la filière agricole. «Cela représenterait la plus importante régularisation depuis plus d'une décennie en Italie», rappelle-t-on, précisant que la ministre de l'Agriculture Teresa Bellanova la réclamait depuis le mois de janvier.

Mais cette régularisation reste toutefois dénoncée par la Ligue de Matteo Salvini. Elle y voit «un nouvel appel d'air pour une invasion de migrants avec un retour des débarquements sur les côtes italiennes», bien que les chiffres du ministre de l'Intérieur démentent ce faux constat, conclut-on.