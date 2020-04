Coronavirus : Des gâteaux marocains distribués dans l'hôpital de campagne de Bergame

Les Marocains de la commune italienne Bergame continuent de faire preuve de plus de solidarité envers leur pays d’accueil. Dimanche, des gâteaux marocains ont été livrés à l'hôpital de campagne d'Alpin à Bergame, grâce à une équipe coordonnée par le président de la Protection civile, Giuseppe Castelli, soutenu par Abdessamad Lamhanchi, membre du conseil des étrangers de la ville, et d'autres compatriotes, écrit le média Montagne e Paesi.

Ces gâteaux ont été produits par les mères marocaines dans leurs maisons pour être livrés à l'hôpital de campagne installé dans une foire.

«Les bénévoles et le personnel présents à la foire ont beaucoup apprécié notre geste. Nous espérons que cette période difficile nous rendra tous plus forts et unis», déclare Abdessamad Lamhanchi, cité par le média.

Dans une lettre adressée à la municipalité de la ville, la communauté marocaine a affirmé être «proche» des Italiens et que ses membres «prient pour que cette situation se termine bientôt». «Nous voulons montrer plus que jamais notre proximité avec tous ces agents de santé, volontaires de la Protection civile et de la Croix-Rouge qui se battent au front tous les jours», affirme-t-on. Une demande qui a vite été approuvée par la municipalité.

A rappeler que d’autres associations marocaines à Bergame participent à l’élan de solidarité au sein de cette commune, en distribuant aussi des repas et des paniers de denrées aux familles nécessiteuses.