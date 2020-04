Les Belgo-marocains bloqués à cause de l’urgence sanitaire dénoncent un double-traitement

Bloqués au Maroc depuis la suspension du trafic aérien pour cause de pandémie du coronavirus, les Belgo-marocains dénoncent «une différenciation» de traitement selon les nationalités. La plateforme «Belgo-marocains bloqués au Maroc» le rappelle ce lundi, dénonçant que les rapatriements ne concernent que les Belges, les Belgo-marocains mais pas les Marocains résidents permanents en Belgique.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la structure explique en effet que le ministre belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, voulait «faire jouer la résidence et ainsi rapatrier les Belges mais également les Marocains résidant légalement en Belgique». «Malheureusement et en milieu de semaine, nous avons eu une confirmation que les Marocains résidant légalement chez nous ne seraient pas rapatriés», déplore-t-elle.

Selon la même source, «l’ambassade de Belgique à Rabat a répondu à plusieurs Marocains» que les opérations ne bénéficient qu’aux Belges et Belgo-marocains. «Cette réponse a suscité l’indignation et la colère de beaucoup qui avaient envoyé un dossier à l’ambassade de Belgique à Rabat», souligne la plateforme. Et d'ajouter que «ces personnes doivent être aussi rapatriées et faire partie de la liste si elles remplissent les trois critères» que sont la séparation familiale, l’urgence médicale et la pérennité de l’emploi.

Décrivant que «les enregistrements pour le rapatriement ont été stoppés ce vendredi 17 avril par l’ambassade de Belgique à Rabat avec près de 6 000 mails reçus», la plateforme explique que ce week-end, «des Belges de souche ont déjà reçu une réponse positive par email [mais] ce n’est le cas pour aucun Belgo-marocain».

Par ailleurs, les binationaux se posent des questions sur le nombre de vols, ou encore sur le devenir de ceux qui resteront bloqués jusqu’au 20 mai au moins, sans visibilité ni moyens financiers.