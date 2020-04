Insolite : Les gandouras de la qissaria au Maroc à 400 dollars chez Harvey Nichols

La marque américaine Tory Burch, lancée en février 2004 et qui se veut une «marque de style de vie américaine inspirant les gens du monde entier à vivre en couleur avec caractère, beauté et confiance», continue de s’intéresser au Maroc.

Ainsi, la marque de la styliste américaine Tory Burch a dévoilé des gandouras pour femmes, qui allient élégance, authenticité et modernité, soit un «esprit classique avec une sensibilité moderne», conformément aux standards de la marque. Mais alors que ces gandouras sont généralement venues à des prix accessibles au Maroc, dans des quissarias et des boutiques du royaume, leur prix est multiplié par 10, voire plus, lorsqu’elles sont produites par des maisons de marques.

Ainsi, sur le site de la chaîne de magasins chics Harvey Nichols, ces gandouras sont vendues entre 270 et 400 dollars, soit entre 2 700 et 4 200 dirhams marocains. «Tory Burch nous fait rêver de destinations ensoleillées avec cette robe longue bleu marine et crème. Ce modèle en lin rayé est confectionné avec un profil ample sans effort, avec des bordures en corde qui s'enroulent sur l'encolure et les manches Dolman», décrit-on ce produit, en clin d'oeil au Maroc.

Malgré leur prix excessivement élevé, ces gandouras Tory Burch semblent identiques à celles vendues au Maroc à prix ne dépassant pas quelques centaines de dirhams.