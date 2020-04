Marocains bloqués à l’étranger : Anfass Démocratique appelle à une «solution responsable et réaliste»

Le mouvement Anfass Démocratique a affirmé ce lundi suivre «avec beaucoup de préoccupation», la situation complexe des Marocains bloqués à l’étranger. «Cette situation qui perdure d’une manière anormalement longue depuis l’instauration de la mesure de suspension des vols internationaux survenue le 13 Mars dernier», rappelle le mouvement dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Nous reconnaissons le caractère complexe de cette question et les considérations exceptionnelles que l’Etat marocain fait actuellement prévaloir eu égard à la crise sanitaire sans précédent que représente la pandémie du Covid 19 et les mesures de confinement décrétées par l’état d’urgence sanitaire promulgué et ses différentes dispositions relatives», explique le mouvement.

Tout en affirmant être «conscients que le rapatriement de nos concitoyens ne doit pas se faire d’une manière hâtive ni tardive, être bien préparé et doit être réussi» et comprendre «les enjeux financiers, logistiques et sanitaires qu’une telle opération sans précédent nécessite», Anfass Démocratique considère toutefois que «l’Etat a une responsabilité éthique et morale vis à vis des citoyens». «La décision de protéger la santé des citoyens marocains ne doit en aucun cas exclure de nos ressortissants bloqués à l’étranger ni se faire à leur détriment», poursuit le mouvement, qui dénonce que l’Etat ait «laissé émerger un sentiment d’”apatrides” chez ces concitoyens, à travers un grand déficit de communication».

ANFASS démocratique appelle à une solution «responsable et réaliste» pour «mettre fin à cette question dans les délais les plus courts». Il propose ainsi d’ «établir et communiquer un calendrier de rapatriement», «mettre en place des unités médicales à l’arrivée de nos concitoyens avec possibilité de mobiliser le corps médical» et instaurer un «confinement obligatoire».

Le mouvement appelle aussi à «permettre aux concitoyens marocains résidents à l’étranger qui se sont retrouvés bloqués au Maroc la possibilité de bénéficier des opérations de rapatriement organisées par les chancelleries étrangères de leurs pays de résidence».