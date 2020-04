Coronavirus : Les masques de protection en tissu non tissé soumis à l'obligation normative

Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et afin de préserver la santé des citoyens, la fabrication des masques de protection en tissu non tissé est dorénavant soumise à l’obligation de respecter les spécificités techniques dictées par la norme marocaine NM ST 21.5.200, souligne le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique dans un communiqué dimanche.

Cette obligation normative est entrée en vigueur suite à la publication de l’arrêté n°1060-20 du 8 avril 2020 du ministre qui appelle les fabricants et les distributeurs des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical à se conformer aux caractéristiques techniques définies par le document normatif y afférant, élaboré conjointement par les différentes parties prenantes, précise la même source.

En effet, cet arrêté relève d’un référentiel obligatoire pour les fabricants et distributeurs des masques de protection subventionnés par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19 et dont le prix de vente au public est fixé à 80 centimes l’unité, relève le ministère. Et d'ajouter qu'il constitue une base garantissant la traçabilité du produit et permettant au ministère de mener des contrôles réguliers en vue de s’assurer de la conformité des masques aux exigences réglementaires.

Ainsi, toute non-conformité est sanctionnée par un PV et une poursuite judiciaire à l’encontre des contrevenants, tient à préciser le communiqué, notant que l’objectif est de mettre à la disposition des citoyens des masques conformes aux standards de sécurité permettant de limiter au maximum la transmission du virus.

A rappeler que des Marocains ont pointé du doigt, la semaine dernière, la qualité des masques vendus dans des épiceries. Jeudi, le ministère a assuré qu'il suit de près la qualité des produits, en promettant de réactualiser les normes imposés aux fabricants.