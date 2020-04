Maroc : 170 nouveaux cas de coronavirus en 24h, Khalid Ait Taleb rassure et appelle à la vigilance

Jusqu’à 18h ce dimanche, le Maroc a enregistré 170 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 2 855 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Le Maroc a également enregistré 13 nouvelles guérisons, 327 au total, ainsi que quatre nouveaux morts, portant à 141 le nombre de personnes décédées par ce virus.

«L’évolution rapide de cette pandémie au Maroc nécessite une lecture approfondie mais la situation est sous contrôle grâce aux mesures préventive et d’anticipation qui ont été mises en place», a déclaré ce dimanche Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé.

Il a assuré que des études menées dans le pays ont donné une lecture particulière sur l’évolution. «L’état d’urgence sanitaire, le confinement, et le protocole de traitement ainsi que l’obligation du port des masques bavette nous ont évité le pire», a-t-il reconnu, appelant à «capitaliser sur ces mesures car nous ne sommes pas encore arrivé à la fin de cette situation».

Et de rappeler que l’évolution rapide des nouveaux cas détectés dans le royaume est principalement due aux foyers d’infection enregistrés dans plusieurs régions du Maroc.

«Il faut rester vigilant mais je confirme que la situation est sous contrôle. Nous avons ainsi décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’à ce que nous soyons surs de la situation», explique-t-il.

«Nous avons bien commencé et il faut continuer ainsi pour aller au terme de cet état d’urgence sanitaire et éviter le pire. Ainsi, il faut que nous nous inscrivions tous dans le respect de ces mesures, car elles ont donnés des résultats positifs.» Khalid Ait Taleb

Le ministre de la Santé a par ailleurs salué les différentes parties prenantes aux mesures préventives, en tenant à remercier «le personnel médical» qui dispose de la «confiance du peuple» et qui a une «grande responsabilité», l’appelant à «rester mobilisés». «Je salue les autorités locales, la sureté nationale et ceux qui veillent à ce qu’on lutte tous contre cette pandémie», enchaîne-t-il avant d’appeler les Marocains à «plus de patience et de solidarité». «Sans vous, nous ne pouvons pas réussir», conclut-il.