Belgique : 97 ressortissants marocains décédés suite à une infection au nouveau coronavirus

L’ambassadeur du Maroc à Bruxelles, Mohamed Ameur a précisé que qu’à ce jour, 97 ressortissants marocains résidant en Belgique sont décédés suite à une infection au nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la MAP, le diplomate a précisé qu’il s’agit de 75 Marocains à Bruxelles, 15 à Liège et 07 à Anvers, notant avoir pris contact personnellement avec les familles éplorées pour leur présenter les condoléances et leur exprimer le soutien de l'ambassade en ces circonstances difficiles.

L’ambassadeur a rappelé, s’agissant de la situation des Marocains décédés et face à l’impossibilité de rapatrier les corps des défunts pour être inhumés au Maroc, que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a décidé de couvrir les charges d’inhumation des défunts en situation précaire. Et d’assurer que les services diplomatiques et consulaires, en coordination avec les autorités communales belges, veillent à «garantir l’inhumation des Marocains décédés dans les carrés réservés aux Musulmans dans les cimetières municipaux».

Un contact permanent est établi la communauté marocaine, ainsi qu’avec les tissus associatifs marocains afin de mener des campagnes de sensibilisation et gérer cette situation particulière avec la vigilance et la concertation requises en pareilles situations pour le bien de nos ressortissants, a-t-il assuré.