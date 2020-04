Une touriste revient sur «l'incivisme de camping-caristes français» en confinement au Maroc

Dans un petit camping près de Tiznit, une touriste française a déploré le comportement de camping-caristes qui «ne jouent pas le jeu du confinement». «Les règles ont été durcies (ils ne peuvent plus sortir du camping qu’une fois par semaine)», écrit la plateforme Le Monde du Camping-Car, reprenant son témoignage.

«Au début, nous pouvions sortir comme nous le voulions munis d’une autorisation, mais comme le Français n’est absolument pas discipliné, naturellement un petit nombre a passé outre», témoigne-t-elle. Ainsi, «les mesures se sont resserrées et aujourd’hui, nous ne pouvons sortir qu’une fois la semaine, munis d’une autorisation et d’un masque», ajoute cette touriste.

Elle assure ne manquer de rien, rappelant qu’ «un maraîcher et un poissonnier viennent deux fois par semaine», qu’un coursier leur apporte les courses pour 10 dirhams de commission, et que «des restaurants livrent (…) gratuitement». «Nous avons beaucoup à apprendre de leurs gentillesses», ajoute-t-elle.

Mais elle dénonce que toutes les mesures mises en place n’auront pas «beaucoup d’impact» si perdurent les «rassemblements autour du cochonnet», les «promenades extérieures» et les «fiestas» quotidiennes. «La pire caricature des camping caristes pour nos détracteurs», décrit-elle.

«Un petit noyau semble oublier qu’ils étaient dans un pays étranger et qu’ils devraient avoir une attitude d’ambassadeur et respecter les lois et règles du pays.»