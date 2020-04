Maroc : De nouvelles mesures pour la protection du personnel médical contre le coronavirus

Alors qu’il appelle depuis plusieurs jours à des mesures pour les protéger contre le coronavirus, avec notamment du matériel de protection, le personnel médical vient d’être entendu.

Dans une circulaire adressée vendredi aux directeurs régionaux et cité par L’Economiste, le ministre de Santé Khalid Aït Taleb a instauré de nouvelles mesures pour la protection du personnel médical. Il a ainsi appelé à «veiller à l’application la plus stricte d’un ensemble de règles».

Le journal rapporte que l’information et la formation sur le risque Covid-19, le port des équipements de protection individuelle (EPI), et le respect des mesures d’hygiène et de sécurité collective et individuelle, figurent parmi ces nouvelles mesures.

«Il s’agit dans l’ordre du respect de la tenue vestimentaire professionnelle et le port des EPI, l’exclusion des femmes enceintes et des professionnels de santé présentant des maladies chroniques sévères ou entrainant une déficience immunitaire de tout contact avec des patients atteints du Covid-19, ainsi que le suivi médical des professionnels de soins en charge des centres de traitement du Coronavirus», ajoute-t-on.

Dans sa circulaire, le ministre affirme que «tout professionnel de santé présentant une symptomatologie respiratoire similaire à celle de l’infection Sars-Cov-2 doit arrêter toute activité professionnelle et mis à l’isolement». Il recommande ainsi «un examen médical à réaliser avec un test à la recherche du virus», et incite au démarrage de la chimio-prophylaxie post-exposition avec de l’Hydroxychloroquine chez le personnel de santé ayant prodigué des soins, sans mesure de protection, à un patient Covid-19.

«Par ailleurs, l’adoption d’une organisation de travail répondant aux exigences de la situation actuelle est de mise», indique-t-il.

Et L’Economiste d’informer qu’une «enquête épidémiologique particulière et approfondie doit être entreprise autour de chaque cas parmi les professionnels de santé atteints de Covid19», tandis qu’un «rapport hebdomadaire de la situation doit être établi et transmis au département central de la Santé».