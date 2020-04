Coronavirus : Les binationaux marocains autorisés au rapatriement vers l’Italie

Bloqués au Maroc depuis la suspension du trafic aérien à cause de la pandémie du coronavirus, les binationaux résidant en Italie peuvent enfin quitter le territoire du royaume. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’ambassade d’Italie a en effet annoncé, jeudi, que les enregistrements en ligne à cet effet restent ouverts aux ressortissants coincés dans le pays.

«L’ambassade d’Italie à Rabat, en collaboration avec le consulat général à Casablanca et son consul honoraire, a organisé jusqu’à aujourd’hui les opérations de rapatriement, à travers cinq frets aériens et maritimes», précise le communiqué parvenu à Yabiladi. La représentation diplomatique italienne annonce aussi être «constamment en contact avec les autorités marocaines, afin d’organiser d’autres opérations de même nature». Celles-ci sont destinées aux Italiens, Maroco-italiens et même aux Marocains munis d’un titre de séjour valable.

Pour tout ressortissant désireux de bénéficier de ce retour exceptionnel, l’ambassade invite les concernés à consulter son site ainsi que celui du consulat de Casablanca. En effet, les bénéficiaires devront s’assurer qu’ils remplissent les conditions de ce rapatriement, consultables également via Internet.

Cette éligibilité consiste notamment en la preuve d’une résidence permanente en Italie, des besoins médicaux impératifs avec risques graves pour la santé, sur la base d’un certificat médical italien ou marocain rédigé en français, une séparation familiale justifiée, ou encore le risque de perte d’emploi ou de faillite de l’activité économique, en raison d’une absence prolongée.

En plus des copies numérisées de carte d’identité, du passeport et du titre de séjour, les bénéficiaires doivent joindre à leurs demandes une déclaration sur l’honneur, également téléchargeable sur les interfaces consulaires. A travers ce document, ils s’engagent à respecter un confinement sanitaire obligatoire, à l’adresse mentionnée dans leur demande, au risque de tomber sous le coup de la justice.