Fikra #50 : Français bloqués au Maroc, ou «la réversibilité de l’ordre migratoire» en temps du coronavirus

L'auteur

Doctorante à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Centre Maurice-Halbwachs), Cléo Marmié prépare une thèse de sociologie sur la protection de l'enfance à l'épreuve des migrations internationales.

Ses champs de recherche en sciences sociales varient entre la protection de l’enfance, les migrations internationales et politiques migratoires européennes, l’action sociale et humanitaire ainsi que les mineurs non accompagnés, avec la France, l’Espagne et le Maroc comme terrains de recherche.