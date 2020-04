Coronavirus et crise de la presse au Maroc : L’USFP saisit Othman El Ferdaous

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous. / DR

Le groupe Haraki à la Chambre des représentants a adressé, ce vendredi, une question orale au ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous. Celle-ci porte sur les mesures mises en place pour sauver les entreprises médiatiques de la faillite.

Dans sa question, la députée USFP Hanane Rihab a rappelé les conséquences de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus et de la «décision du ministère de suspendre l’impression des journaux papier», qui a engendré une baisse des revenus publicitaires et celle des entreprises médiatiques privées.

«Nous vous saisissons, monsieur le ministre, sur les mesures que vous comptez mettre en place pour sauver ces entreprises, de presse écrite, papier et numériques, ainsi que les radios privées, d’une faillite économique et afin d’éviter une crise sociale dans notre pays, à cause des mesures ayant touché une centaine d’employés de ce secteur», ajoute-t-on dans la question.

Nommé mardi 7 avril par le roi Mohammed VI, en remplacement de Hassan Abyaba, Othman El Ferdaous a annoncé, mardi dernier, que le ministère a débloqué la situation administrative de cinq médias ayant requis la subvention de l’Etat au titre de l’année 2019.