Monisnap : la solution 100% en ligne de transfert d’argent vers le Maroc pendant le confinement

À la difficulté du confinement, une partie de la diaspora marocaine ajoute l’angoisse, bien naturelle, de ne pas pouvoir soutenir leurs proches dans leurs achats de première nécessité. Heureusement il existe des solutions 100% en ligne pour les transferts d’argent vers le Maroc, sans prendre le risque de se déplacer en agence.

Monisnap accompagne la diaspora marocaine en s’appuyant sur son partenaire Wafacash

Alors que la pandémie qui secoue la planète rend certains transferts plus vitaux que jamais, Monisnap vous permet de continuer à aider vos proches. Cela fonctionne comme pour vos transferts d’argent au Maroc habituels, mais en ligne, en plus simple et sans bouger de chez vous !

Depuis le site et l’application, sélectionnez simplement le montant en euros que vous souhaitez envoyer à vos proches. Le montant qu’ils recevront en dirhams marocains s’affiche automatiquement. Validez le paiement en ligne d’un simple geste, et vos proches n’auront plus qu’à retirer l’argent en cash, dans l’une des 1 800 agences Wafacash présentes sur tout le territoire marocain.

Monisnap met en place une offre exceptionnelle afin d’aider les membres de la diaspora marocaine à soutenir financièrement leurs proches : le 1er transfert est gratuit et les suivants sont à -20% pendant toute la durée du confinement avec le code RESTEZCHEZVOUS.

Aidez-vos proches à effectuer leurs achats de première nécessité en ligne afin qu’ils puissent rester chez eux en leur offrant des crédits Jumia !

Vos proches au Maroc ne peuvent pas se déplacer pour retirer l’argent ou même faire leurs courses indispensables ? Monisnap vous permet d’envoyer directement des crédits Jumia sur leur compte.

Depuis Monisnap, sélectionnez une offre (250dh, 500dh, 750dh ou 1000dh), rentrez le destinataire, et validez le paiement en une minute, sans bouger de chez vous. Le crédit arrive instantanément sur leur compte Jumia, et reste valable 6 mois pour leur permettre de se faire livrer chez eux tous les achats de première nécessité qui leur manquent.

Restez en contact avec vos proches en leur envoyant directement du crédit sur leur mobile Maroc Telecom, Inwi et Orange

Vos proches ne peuvent pas se rendre chez leur opérateur téléphonique pour recharger leur ligne mobile ? Pas de panique, vous pouvez également leur envoyer du crédit directement sur leur mobile pour rester en contact avec eux avec Allo by Monisnap, une solution 100% mobile qui compte déjà plus de 100 000 utilisateurs !

Le site et l’application mobile d’Allo, vous permettent de recharger en quelques clics la ligne Maroc Telecom, INWI ou Orange Maroc de vos proches, avec un seul compte.

Comment ça marche ?

1 - Vous sélectionnez le pays et le numéro mobile de votre proche dans votre compte Allo

2 - Vous choisissez une recharge parmi celles proposées par son opérateur

3 - Vous payez en ligne

4 - Votre proche reçoit le crédit instantanément.