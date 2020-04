Coronavirus : Les pays nordiques s’associent pour le rapatriement de leurs ressortissants au Maroc

Des ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, de la Lettonie et de l’Estonie bloqués au Maroc, seront rapatriés ce vendredi de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, à bord d'un vol mis en place pour cette fin.

Selon Nikolaj Harris, ambassadeur du Danemark au Maroc et en Mauritanie, des bus avec 300 citoyens nordiques sont «en route de tous les coins du Maroc» vers l'aéroport. L'avion, qui atterrira à Stockholm pour rapatrier ces ressortissants, a été mis en place par la Suède, «en étroite coopération avec la diplomatie marocaine et les équipe nordiques».

En étroite coopération avec @MarocDiplomatie ?? et en équipe nordiques ???????? nous amenons aujourd’hui à bout une grande opération de rapatriement de 300 ressortissants nordiques, estoniens ?? et lettons ?? vers #Stockholm . Merci à l’équipe de @SwedeninMA et @The_Nordics ! pic.twitter.com/lputbsUhYY