Tanger : Un hôtel aménagé pour la prise en charge médicale des cas de coronavirus

A Tanger, les autorités locales ont finalisé, jeudi, l’aménagement d’un établissement hôtelier pour l’accueil et la prise en charge médicale de patients atteints de coronavirus. Cette opération concerne l’hôtel Mogador, alors que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma observe une augmentation des infections confirmées au covid-19. L’initiative s’est accélérée, d’autant plus que l’apparition de foyers familiaux de la pandémie laisse craindre une augmentation des besoins en lits hospitaliers dans les prochains jours.

Selon des sources citées par Alyaoum24, l’entreprise hôtelière a mis à la disposition des autorités locales et du ministère de la Santé 80 chambres, équipée spécialement pour prendre en charge des patients par les équipes médicales dédiées. Ces dernières seront également hébergées dans le même hôtel, pour assurer le bon déroulement du processus de soins, conformément au protocole adopté à cet effet.

Entre jeudi soir et ce vendredi matin, le Maroc a enregistré 245 nouveaux cas de coronavirus. Sur un total de 2 528 depuis le début de la pandémie. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma compte 255 patients, ce qui fait d’elle la cinquième région la plus impactée, après Casablanca-Settat (702), Marrakech-Safi (643), Fès-Meknès (358) et Rabat-Salé-Kénitra (259).