Coronavirus : Les Marocains bloqués à l’étranger peuvent utiliser d’une extension exceptionnelle de leur dotation touristique

En raison du confinement sanitaire décrété dans de nombreux pays pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, les Marocains bloqués lors de leur séjour temporaire à l’étranger manquent de ressource en devises. Pour pallier ce déficit, l’Office des changes a demandé au Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), jeudi, de donner à ces concitoyens la possibilité de bénéficier d’une extension exceptionnelle de leur dotation touristique.

Dans un courrier adressé au président du GPBM et consulté par Yabiladi, le directeur de l’Office des changes fixe le plafond de ce reliquat à 20 000 dirhams par personne. Pour bénéficier de cette option, les intéressés appelés à formuler leurs demandes par voie électronique doivent justifier leur résidence au Maroc et leur blocage à l’étranger. Ils doivent également prouver l’épuisement de «toutes les dotations en devises de toutes natures». Ils devront également fournir une copie numérisée et intégrale de leur carte d’identité, ainsi que de leur passeport.

«La dotation exceptionnelle peut être chargée sur une carte de paiement internationale du requérant ou lui être virée sous forme de mandat», indique le courrier, appelant les banques à assurer une large diffusion de celui-ci.