Coronavirus : El Othmani met en garde contre le coût élevé du non-respect du confinement

Le chef du gouvernement a de nouveau appelé les Marocains à respecter le confinement. «Nous sommes conscients que les mesures préventives prises dans le cadre de l’état d’urgence sont difficiles et sévères pour de nombreux citoyens, particulièrement pour ceux ayant perdu leurs travails dans le secteur privé et les professionnels», a-t-il affirmé hier soir dans une vidéo destinée à remercier les groupes qui s’activent sur les réseaux sociaux pour expliquer et défendre la gestion du Maroc du Covid-19.

«Mais il est impératif de réussir ce confinement afin de protéger notre pays, notre patrie, nos frères et nos sœurs de cette épidémie et ses conséquences», déclare Saadeddine El Othmani.

Sur l’évolution de la situation épidémiologique, il s’est félicité que le Maroc a réussi à «circonscrire» la menace et «réduire, dans une certaine mesure, le nombre de cas infectés». «Mais des foyers existent encore», a-t-il concédé.

Le chef de l’exécutif a reconnu l’impact économique et social des dispositions décidées depuis le 20 mars. «Néanmoins, le coût du non-respect du confinement est plus élevé que ces mesures prises», a-t-il mis en garde.

Le timing de la diffusion de la vidéo n’est pas fortuit. Il intervient seulement quelques heures après que le ministère de la Santé ait annoncé que 259 cas confirmés du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc. Un record depuis l’annonce, le 4 mars, du premier cas dans le royaume.