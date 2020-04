SolidaritéCovid : Les Marocains se mobilisent pour le soutien scolaire sur les réseaux sociaux

En rentrant du Royaume Uni dans l’un des derniers vol à destination du Maroc avant la fermeture de l’espace aérien en raison de la crise sanitaire, Ghita Lhamri ne pensait probablement pas qu’elle se retrouverait quelques jours plus tard au cœur d’une grande chaine de solidarité «bricolée» entre amis. Un élan sur les réseaux sociaux qui permet de venir en aide et apporter un soutien scolaire à des élèves en difficultés.

«Au départ, j’avais suivi une initiative sur Instagram d'un compte qui demandait à ses abonnés s’ils pouvaient payer la recharge internet à des élèves pour qu’ils puissent suivre leurs cours par WhatsApp», explique Ghita Lhamri. «J’ai pensé alors donner un peu de mon temps à ces élèves pour les aides dans leurs études puisque j’avais du temps disponible». A partir de là, les choses eviluent rapidement, et ce qui était une initiative d’un groupe de 6 personnes commence à s’organiser et se propager sur les réseaux sociaux. Rapidement, un formulaire est mis en ligne pour permettre aux bénévoles de s’inscrire, mais aussi aux élèves de faire leur demande d’aide.

En quelques jours seulement, et avec l’aide de quelques «influenceurs» sur Instagram et Twitter, ils sont déjà plus de 220 bénévoles à rejoindre l’initiative et à proposer un peu de leur temps pour aider des jeunes dans leur scolarité à distance. «Chaque bénévole aide en fonction de ses disponibilités et de ses capacités, et accompagne les jeunes dans une matière», explique la jeune Ghita. Parmi les bénévoles, on retrouve beaucoup d’étudiants mais aussi des professionnels, et même des professeurs.

Les bénévoles se voient ainsi affectés un ou plusieurs petits groupes d’étudiants avec qui il travaillent les mathématiques, la chimie, le français… Yahya, jeune étudiant en pharmacie fait partie des premiers bénévoles enrôlés.

«Chaque jour, je consacre un moment de la journée à travailler les sciences de la vie et de la terre avec deux groupes. Parfois ce sont des notions à clarifier, ou encore des schémas à expliquer. Il a fallu que je me replonge un peu dans mes souvenirs de lycée. Mais ça fait plaisir d’être utile pendant cette période, et les jeunes sont très demandeurs.» Yahya

Les jeunes sont en effet les premiers à exprimer le besoin. L’enseignement à distance tel qu’il est effectué par les professeurs a ses limites et les bénévoles de cette initiative contribue à le combler en travaillant individuellement ou en petit groupe avec les jeunes. Depuis le début de l’opération, ils sont 213 élèves d’un peu partout au Maroc à bénéficier de ces cours de soutien. «Nous avons remarqué un grand intérêt des élèves qui passent le bac cette année, et aussi ceux en 3eme année du collège», confie l’initiatrice de l’opération.