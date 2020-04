Maroc : 259 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures et 20 guérisons

Au bout de 24 heures et jusqu’à 18h ce jeudi, le Maroc a enregistré 259 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 2 283 le nombre total de cas enregistrés dans le pays. Durant ces dernières 24 heures, le pays a également enregistré 3 nouveaux décès, portant à 130 le nombre de morts, ainsi que 20 guérisons, 249 au total, confirmées par des tests laboratoires.

Lors du point de presse quotidien sur la situation pandémique au Maroc, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi a précisé que les foyers de contamination sont identifiés principalement dans les milieux familiaux, mais aussi dans les unités industrielles à Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès. Respectivement dans ces villes, les de contamination ont ainsi été de 85, 66, 21, et 68, soit 213 des nouvelles infections lors de ces dernières 24 heures.

Autre observation, le responsable souligne une baisse du taux de cas pris en charge en situation critique qui a été enregistré parmi les malades hospitalisés. Ce chiffre atteint désormais 9%, tandis que les situations bénignes représentent 75% parmi les patients, et 16% sont asymptomatiques.

Selon le ministère de la Santé, de plus en plus d’infection sont découvertes parmi les cas contacts, qui sont de 12 357 au total depuis le début de la pandémie. 5 147 parmi eux sous observation médicale et les analyses ont établi que 1 128 ont été contaminés au covid-19. Ces dernières 24 heures, 149 des 259 infections confirmées font ainsi partie des cas contacts ayant été suivis par les équipes médicales.

Par régions, Mohamed Lyoubi a indiqué que la répartition géographique des cas testés positifs n’a pas connu de changements, les cas se concentrant toujours dans les mêmes régions, à savoir Casablanca-Settat (29,8%), Marrakech-Safi (21,3% des cas), Fès-Meknès (13,9% des cas), Rabat-Kénitra (11,3%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (10,1%).