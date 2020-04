Saham Pharma cédée aux groupes SPE Capital Partners et Proparco

Le groupe marocain Saham, appartenant au ministre de l’Industrie Moulay Hafid Elalamy, vient de conclure la cession de Saham Pharma au groupe SPE Capital Partners (SPE Capital) dirigé par le Tunisien Nabil Triki. «SPE Capital Partners a acquis Saham Pharma, un fabricant d'antibiotiques et principal fournisseur d'hôpitaux au Maroc, aux côtés de Proparco en tant qu'investisseur minoritaire», indique SPE Capital Partners sur son site.

Cette acquisition constitue la quatrième transaction réalisée par le biais de SPE AIF I, un fonds de capital-investissement de 200 millions de dollars axé sur l'Afrique, mis en place entre SPE Capital Partners et Proparco. Il s’agit aussi du deuxième investissement direct en actions de Proparco dans le secteur de la santé au Maroc, après l'investissement dans le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) en 2018.

Pour Nabil Triki, PDG de SPE Capital, «le secteur pharmaceutique a de solides fondamentaux de croissance et de résilience». «Grâce à l'acquisition de Saham Pharma, l'équipe de direction de SPE Capital et Proparco visent à accélérer la croissance de l'entreprise, en consolidant sa position de leader de la fabrication d'antibiotiques au Maroc, en s'intégrant davantage dans la chaîne de valeur hospitalière et en poursuivant son développement internationalement», conclut-on.

Saham Pharma a été fondée en 2011 après l'acquisition par Saham Group de GlaxoSmithKline au Maroc et est dirigée par Younous Elalamy.

A rappeler qu'en 2018, le groupe Saham avait cédé son pôle assurances au sud-africain Sanlam.