Douze personnes arrêtées pour tentative d’introduire du haschisch marocain en Espagne

Des agents de la police nationale espagnole et de surveillance douanière de l'administration fiscale ont annoncé, cette semaine, avoir démantelé un réseau de trafic de haschisch. Ses membres tentaient d’introduire 2 100 kilos de drogue en deux cargaisons via la côte de Huelva, rapporte El Correo de Andalucia. L'opération, signalée par la police nationale dans un communiqué, a permis l'arrestation de douze trafiquants présumés, dix à Huelva et deux à Séville.

L'enquête a commencé en novembre auprès de plusieurs personnes, des habitants de la ville de Punta Umbría (Huelva), qui avaient initié des actions pour l'introduction, à travers la côte, de haschisch en provenance du Maroc. Après plusieurs tentatives infructueuses, ces membres ont utilisé fin février un bateau avec deux moteurs puissants pour atteindre les côtes marocaines, où ils auraient chargé le haschisch qu'ils avaient l'intention d'introduire en Espagne. Un dispositif mis en place par les autorités a permis d'intercepter la cargaison et d’arrêter deux membres de l'équipage.

Le réseau aurait tenté d'introduire, cinq jours plus tard, une nouvelle cargaison en Espagne, à l'aide d'un bateau gonflable. Deux autres membres de l’organisation ont été interpelés et l’opération mise en échec.

Le 16 mars, l'enquête s’est poursuivie avec quatre perquisitions simultanées à deux adresses à Séville - celles des principaux responsables de l'organisation - et deux autres à Punta Umbría. Deux bateaux utilisés pour l'introduction de la drogue, un fourgon, plusieurs téléphones portables et téléphones satellites, entre autres, ont été saisis.

«Tous les détenus ont été placés en prison par décision de justice», conclut le site.