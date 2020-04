Coronavirus : L’industrie aéronautique marocaine dans le brouillard

Suite aux conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, le Groupement des industries aéronautiques et spatiales au Maroc (GIMAS), qui rassemble 142 entreprises, a décidé de lancer la réflexion sur le devenir de ce secteur dans le pays. «Opérant dans une configuration de supply chain mondialisée, le secteur aéronautique est directement impacté par la crise des opérateurs de l’aviation : compagnies aériennes, avionneurs et équipementiers», indique en effet un communiqué, parvenu à Yabiladi.

Il s’agit notamment de «faire face à une vague d’annulations et de reports de commandes» et ce, «malgré le taux d’intégration locale de 38%», qui n’a pas empêché que «plusieurs acteurs majeurs de l’aéronautique au Maroc subissent directement ou indirectement les décisions de fermeture d’usines à l’étranger».

Les professionnels du secteur soulignent que «Boeing a déjà pris les devants en prolongeant la fermeture de ses principaux sites de production» et qu’«Airbus a annoncé réduire sa cadence de production de 30 à 40%». Selon la même source, «les perturbations attribuables à la pandémie de Covid-19 pourraient réduire le taux d’occupation de la capacité installée au Maroc de 30%, voire 50% pour certaines activités».

Face au manque de visibilité dans un contexte mondial mitigé, «le fort niveau d’activités enregistré ces dernières années ne sera retrouvé qu’en 2023», ajoute le communiqué. Celui-ci indique également que «cette baisse d’activité impacte automatiquement les ressources humaines, qui doivent en conséquence être ajustées en fonction de la charge de travail».

«De 2000 à 2019, plus de 142 entreprises opérant dans l’industrie aérospatiale se sont implantées au Maroc, employant 17 500 salariés qualifiés (dont 40.6% de femmes) et représentant 1.9 milliards de dollars à l’export avec plus de 38% de taux d’intégration», rappelle la même source.

Dans le contexte de la pandémie, le GIMAS estime ainsi que son principal objectif social est de préserver le maximum d’emplois, maintenir la survie économique et le développement des équipes, tout en mettant à disposition savoir-faire et technologie.