Maroc : 227 nouveaux cas de coronavirus, un nouveau décès et 18 nouvelles guérisons

Jusqu'à 10h ce jeudi, le Maroc a enregistré 227 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 2 251 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Dans une note d’information, le ministère de la Santé précise que 556 autres cas suspects se sont révélés négatifs, portant à 9 182 le nombre de cas écartés.

Le Maroc a également enregistré 18 nouvelles guérisons, qui portent à 247 le nombre de personnes ayant guéri de ce virus, tandis qu’un nouveau décès vient s’ajouter aux 127 personnes ayant perdu à la vie à cause du Covid-19.

Hier, lors du point de presse quotidien, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi a expliqué que la majorité des nouveaux cas sont détectés grâce au suivi des personnes contacts. Il a également fait état de l’apparition de «foyers d’infection» dans des entreprises commerciales et industrielles et dans le milieu familial.