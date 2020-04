Al Hoceïma : Des lauréats de la Faculté des sciences et techniques développent des désinfectants

Trois lauréats de la Faculté des sciences et techniques d'Al Hoceïma ont lancé une initiative pour le développement de produits désinfectants pour la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

La Faculté mettra le laboratoire de chimie à la disposition des trois lauréats afin de développer ces produits, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A cet égard, une réunion, présidée par le doyen de la Faculté s'est tenue, mardi, en présence des trois lauréats et du président du Conseil de la commune Ait Youssef Ou Ali, au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des mesures préventives fixées par autorités publiques afin de faire face à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

La réunion a constitué aussi une occasion pour mettre en avant l'appui financier de la commune rurale d'Ait Youssef Ou Ali, qui se chargera de l'achat des matières premières nécessaires à la préparation et à la fabrication des produits désinfectants.

Dans ce sens, le doyen de la Faculté des sciences et techniques d'Al Hoceima, Mohamed Bakkali, s'est félicité, dans une déclaration à la MAP, de cette initiative lancée par des lauréats de la Faculté et qui se déroulera sous la supervision du professeur de chimie, Hassan Amhamdi.

Par ailleurs, une réunion s'est tenue avec des responsables des communes d'Al Hoceima et de Bni Bouayach qui ont visité par l'occasion le laboratoire de chimie et ont annoncé leurs engagement et leur soutien à cette initiative qui profitera aux différentes zones de la province.